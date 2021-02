Tirem w nocy, we mgle wyprzedzał radiowóz i inne samochody. Kierował po narkotykach

Golubsko-dobrzyńscy policjanci zatrzymali 28-letniego kierowcę tira, który jadąc w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych, stwarzał zagrożenie na drodze. Mężczyzna był pod wpływem narkotyków.

Około godz. 01.50 w nocy z wtorku na środę policjanci patrolujący DK nr 15 zwrócili uwagę na kierującego ciągnikiem siodłowym z naczepą. - Kierowca w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych spowodowanych silnym zamgleniem, podjął manewr wyprzedzania radiowozu oraz pojazdów poprzedzających go, zmuszając tym samym jadącego z naprzeciwka kierowcę osobówki do zjazdu na pobocze – relacjonuje asp. szt. Małgorzata Lipińska. - Policjanci, widząc zagrożenie, użyli sygnałów i udali się za nim, zatrzymując go w miejscowości Elzanowo (gmina Kowalewo Pomorskie).W trakcie kontroli drogowej, policjanci znaleźli w kabinie pojazdu słoik z zawartością suszu roślinnego. Wstępne badania wykazały też, że jest on pod wpływem narkotyków. W środę golubsko-dobrzyńscy śledczy przedstawili 28-latkowi zarzut posiadania narkotyków. Mężczyzna odpowie również za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym, za co grozi kara wysokiej grzywny, zakaz prowadzenia pojazdów oraz areszt. Jeśli badania laboratoryjne potwierdzą wstępne wyniki, wówczas usłyszy dodatkowy zarzut prowadzenia pojazdu pod wpływem środków odurzających.