Nowe oprawy i lampy na 30 najciemniejszych ulicach. We Włocławku będzie jaśniej

2300 opraw oświetlenia ulicznego zostanie wymienionych we Włocławku. Trwa też montaż lamp w tych miejscach, gdzie dotąd ich nie było.

W ciemnościach tonęło ponad 30 włocławskich ulic. - Wstyd się przyznać, że w XXI wieku są jeszcze takie ulice w naszym mieście, na których mieszkańcy nie mieli oświetlenia ulicznego. Na 15 ulicach już się pojawiło, kolejne 16 ulic czeka drugi etap w zakresie oświetlenia ledowego - mówi Krzysztof Kukucki, zastępca prezydenta miasta. - Rozpoczęliśmy w ubiegłym tygodniu, podpisując umowę na wymianę istniejących opraw oświetlenia ulicznego, które należą do miasta. Jest ich blisko 2300 - to jest mniej więcej jedna trzecia wszystkich opraw w mieście – dodaje.Pozostałe lampy należą do Energi. Jak powiedział Krzysztof Kukucki, władze miasta analizują możliwość rozwiązania umowy z firmą, by w całym mieście zamontować oprawy ledowe. Zastępca prezydenta zapowiedział też, że docelowo miasto chce produkować prąd na własne potrzeby, we własnym zakresie - z odnawialnych źródeł. Prace nad tym trwają.