Zbudują dziewięć nowych ulic osiedlowych. Trwają konsultacje dla mieszkańców

Mieszkańcy Bydgoszczy mogą od środy (24 lutego) wypowiedzieć się w sprawie budowy kolejnych dziewięciu osiedlowych ulic.

Projektanci przygotowali koncepcje powstania nowej nawierzchni na:- ul. Generała Władysława Bortnowskiego (Stary Fordon)- ul. Gościeradzkiej (Piaski)- ul. Gradowej (Czyżkówko)- ul. Odrzańskiej (Brdyujście)- ul. Platynowej (Osowa Góra)- ul. Podhalańskiej (Szwederowo)- ul. Rajdowej (Smukała-Opławiec-Janowo)- ul. Wejherowskiej (Miedzyń-Prądy)- ul. Wycieczkowej (Smukała-Opławiec-Janowo)Zarząd Dróg chce, by te jezdnie jak najlepiej spełniały oczekiwania mieszkańców, więc zaprasza do zgłaszania uwag. Można je przekazać pocztą na adres Zarządu lub za pośrednictwem strony www.bydgoszcz.pl/ulice. Szczegółowy opis planów znajduje się na www.zdmikp.bydgoszcz.plKonsultacje potrwają do 22 marca. Dodatkowo w środę (3 marca) o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie online dla mieszkańców na profilu Bydgoskie Konsultacje na Facebooku.