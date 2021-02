Manifestacja w Bydgoszczy. Przeciwko łamaniu praw obywatelskich

„Pierwsza w Polsce legalna manifestacja antyrządowa w czasach obostrzeń pandemicznych” - tak spotkanie na Starym Rynku w Bydgoszczy opisywali organizatorzy.

W proteście przeciwko łamaniu prawa, m.in. praw obywatelskich pojawili się przedstawiciele Strajku Kobiet, Manify, KOD oraz adwokaci, sędziowie i prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. Manifestację pod hasłem „Wolność, równość, praworządność” przygotował m.in. Roman Godlewski z Brygady Ulicznej Opozycji. Podziękował władzom miasta za zgodę na to wydarzenie.– Nie akceptujemy polityki Kaczyńskiego. Nie akceptujemy tego, że rządzą krajem poprzez konflikt, korupcję, chaos prawny. Ogranicza prawa obywatelskie, niszczy sądy, niszczy prokuratury, niszczy policję, niszczy media, niszczy naszą demokrację – powiedział Roman Godlewski.– Artykuł 57 Konstytucji mówi o prawie do legalnego zrzeszania się, uczestniczenia w zgromadzeniach pokojowych i zgodnie z tym artykułem Konstytucji, jakże łamanej w wielu obszarach przez sprawujących władzę, dzisiaj możemy się tu legalnie spotkać – powiedział Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy.– W Polsce mamy już do czynienia z zagrożeniem praworządności na poziomie systemowym – powiedział Jakub Kościerzyński, sędzia z Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.