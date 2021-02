Konfederacja: pogrążonym przedsiębiorcom powinny pomóc samorządy

Rządowe decyzje, w związku z pandemią koronawirusa, coraz bardziej obciążają nie tylko przedsiębiorców, ale i samorządy - mówią bydgoscy działacze Konfederacji.

Krytykują też służby, za ich zdaniem, zmasowane ataki na otwierające się biznesy i wzywają prezydenta miasta do udzielenia wsparcia przedsiębiorcom.– Zadania, które zrzucono na władze samorządowe są coraz większe, samorządy ponoszą coraz większe koszty, natomiast ich finansowanie, jest coraz bardziej ograniczane, co może doprowadzić do radykalnego obniżenia usług publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców – powiedział Grzegorz Ciechanowski.– W Bydgoszczy następuje zmasowany atak wszystkich służb na otwierających się przedsiębiorców. Kontrolują ich straż pożarna, policja, sanepid, KAS, a nawet służba celna i to bez podstawy prawnej. Dlatego też przedsiębiorcy potrzebują wsparcia, szczególnie z samorządów, w tym prezydenta Bydgoszczy – mówi mec. Michał Cierżnicki.– Panie prezydencie Rafale Bruski, ma pan prosty wybór, albo staje pan po stronie prawa, Konstytucji, obywateli, albo po stronie PiS – powiedział Damian Gastoł.Bydgoski Ratusz nie chciał komentować wypowiedzi działaczy Konfederacji.