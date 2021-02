Szczepienia w Toruniu. Kilkadziesiąt osób w pomieszczeniu przez trzy godziny!

Interwencja policji w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu. W jednym z pomieszczeń w tzw. nowej części lecznicy na Bielanach miało być stłoczonych kilkadziesiąt osób oczekujących na szczepienia przeciwko COVID-19.

– Super fajnie, że mamy szczepienie, wszyscy się cieszą, ale nagle wchodzimy do pomieszczenia, gdzie trzy godziny stoimy razem ze sobą i prawdopodobnie ktoś mógł być tam zarażony, kto nie wiemy? Miejmy nadzieję, że nikt się nie zaraził – powiedział Mariusz Sadowski, który przyszedł na szczepienie.– Policjanci otrzymali zgłoszenie o osobach, które w kolejce na szczepienie w szpitalu nie zachowują obowiązującego dystansu. Na miejscu funkcjonariusze zastali kilkadziesiąt osób stojących w kolejce. Pouczono te osoby, by zachowywały należyty dystans – mówi Wojciech Chrostowski z KMP w Toruniu.Nikt nie otrzymał mandatu. Natomiast grupa 70 osób, dla których zabrakło szczepionek ma zgłosić się do szpitala jutro rano.