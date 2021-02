Poseł Król: Wiadukty Warszawskie trzeba rozebrać. Przy budowie nowych możliwa pomoc z budżetu państwa

Poseł Piotr Król, wiceprzewodniczący sejmowej komisji infrastruktury, który był gościem Rozmowy Dnia Polskiego Radia PiK, mówił, że pomoc państwa w budowie nowych Wiaduktów Warszawskich w Bydgoszczy byłaby uzasadniona, bo wiadukty te znajdują się w ciągu drogi krajowej.

- Wiadukty Warszawskie to jest chyba ostatni obiekt według projektu realizowanego w całej Polsce i ostatni, który stoi. Reszta została rozebrana. I tak przed nami stoi decyzja o tym, że trzeba je zbudować na nowo i tak to by wyglądało. Składałem już prezydentowi miasta wstępną deklarację, że jeśli będzie decyzja o budowie to też będę starał się pomóc - powiedział poseł Piotr Król.