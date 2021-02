Pomagają za darmo ofiarom przestępstw. Dyżury w sądach, prokuraturach i w policji

Rozpoczął się Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Do 28 lutego każdy zainteresowany może uzyskać bezpłatną poradę prawną i psychologiczną m.in. w sądach, prokuraturach, komendach policji, czy w organizacjach pozarządowych w całym kraju.

Przez tydzień z bezpłatnych porad prawnych czy psychologicznych mogą skorzystać osoby, które są ofiarami między innymi oszustw, przemocy czy molestowania. W woj. kujawsko-pomorskim do końca tygodnia asystenci sędziów i kuratorzy sądowi pełnią dyżury m.in. w sądach okręgowych w Bydgoszczy i we Włocławku, a także w sądach rejonowych m.in. w Aleksandrowie Kujawskim czy Lipnie.W akcję włączają się również bydgoscy policjanci. - Osoby pokrzywdzone nie zawsze wiedzą z jakich rozwiązań prawnych mogą korzystać. Zdarza się, że nie są świadome swoich praw, dlatego te kilka symbolicznych dni jest tak ważnych - podkreślają funkcjonariusze. I zachęcają do kontaktu zarówno telefonicznego, jak i osobistego.Bezpłatnych porad prawnych osobom pokrzywdzonym udzielają także prokuratorzy z prokuratur okręgowych w Bydgoszczy, Toruniu i we Włocławku oraz jednostek rejonowych m.in. w Grudziądzu czy Chełmnie. Szczegóły dotyczące dyżurów i ich formy znaleźć można na stronach poszczególnych instytucji.Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem ma zwrócić uwagę na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych. Jest związany z obchodzonym w poniedziałek (22 lutego) Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw, który w Polsce został ustanowiony w 2003 roku.