Lód na zbiornikach zaczyna się topić. Co zrobić, gdy tafla się zarwie?

- Wchodząc na lód zawsze ryzykujesz - ostrzegają strażacy. - Kiedy widzimy, że pod kimś zarwała się tafla - nie biegnijmy tam, bo zarwie się też pod nami. Podajmy ofierze gałąź, kurtkę, cokolwiek, dzięki czemu wciągnie się na krawędź lodu.

Strażacy radzą - jeśli lód zarwie się pod nami, nie wpadajmy w panikę, starajmy się zachować spokój - chodzi o to, by oszczędzać siły na wydostanie się z wody. Jeśli to możliwe, zdejmijmy buty, zrzucimy wtedy kilka zbędnych kilogramów. Jeśli wydostaniemy się z wody, nie wstawajmy, tylko powoli przeczołgajmy się w bezpieczne miejsce i - jeśli jest taka możliwość - szybko przebierzmy się w pożyczone suche ubranie.Jak czytamy na stronach straży pożarnej, nie podawajmy uratowanemu alkoholu -wychłodzi się wówczas jeszcze bardziej. - Można podać cukierki, czekoladę, coś ciepłego do picia - radzą strażacy. - Lód szary lub sniegolód może mieć niższą wytrzymałość - nawet o 50 procent - w stosunku do lodu czarnego. Na jeziorach należy szczególnie uważać na pęknięcia ciśnieniowe (szczeliny), które powstają na skutek skoków temperatury. Również silny wiatr może spowodować, że lód pęknie tworząc szczelinę.