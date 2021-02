Skuta lodem Wisła przeraża i zachwyca. Włocławek odwiedzają tłumy widzów [wideo]

Akcja lodołamania jest widowiskowa, a krajobraz piękny, więc nad Zalewem Włocławskim w niedzielę zjawiło się sporo ludzi. Niektórzy musieli stać w korkach! Dziś przed południem, mimo, że to poniedziałek, obserwatorów też nie brakowało - również z odległych zakątków regionu.

Z obserwatorami lodowej „wojny" rozmawiała Agnieszka Marszał:- Przyjechaliśmy to zobaczyć, z ciekawości. Jesteśmy z Grudziądza, przejeżdżaliśmy akurat. Ostatnio dużo się mówi o tym spiętrzeniu lodu i o wysokiej wodzie. Jest mgła, za dużo nie widać, a i tak to, co widać, robi wrażenie...- Bardziej jestem przerażona, niż zachwycona. Troszeczkę inaczej jest podawane w telewizji, a w rzeczywistości dużo gorzej to wygląda, budzi większe przerażenie...- Większy jest zachwyt pięknem. Raczej nic się złego nie stanie...Dzisiaj (22.02.) do akcji lodołamania na zbiorniku włocławskim włączone zostaną dwie dodatkowe jednostki, które dotrą z GdańskaLodołamacze wypływają z portu na włocławski zbiornik: LODOŁAMACZE