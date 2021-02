To badanie jest za darmo i nie boli. Lepiej sprawdzić, czy zdrowie nie poszło z dymem!

Mieszkańcy regionu mogą skorzystać z bezpłatnych badań i konsultacji w ramach Ogólnopolskiego „Programu wczesnego wykrywania raka płuc”. To akcja skierowana przede wszystkim do wieloletnich palaczy papierosów.

Celem tej akcji jest poprawa wykrywalności raka płuc na wczesnym etapie jego rozwoju. W regionie program realizuje Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy. Dziś (20.02) w placówce przebadano kolejną grupę osób.- Odczuwam pewne bóle w klatce piersiowej. Mam też pewne obawy, po pierwsze związane z paleniem papierosów, po drugie, pracowałem w ciężkich warunkach, wdychałem spaliny. A paliłem do paczki dziennie... - mówi jeden z uczestników programu.- To już nasze trzecie sobotnie spotkanie z pacjentami K-P CP w Bydgoszczy - mówi koordynatorka projektu, Beata Kępinska. - Program ma zachęcić wieloletnich palaczy i osoby pracujące w trudnych warunkach związanych z oddychaniem, aby zechciały się przebadać. Proponujemy badanie niskodawkową tomografią komputerową.Jest oczywiście limit pacjentów - 150. Połowa już została przebadana. Jeśli jednak zgłosi się większa liczba chętnych, Centrum będzie wnioskować o zwiększenie limitu.Następne badania będą w marcu. Chętni wciąż mogą się zgłaszać.Kto może skorzystać z programu ?Osoby w wieku 55 -74 lat z konsumpcją tytoniu większą lub równą 20 paczkolat, okresem abstynencji tytoniowej nie dłuższym niż 15 lat.Osoby w wieku 50 - 74 lat z konsumpcją tytoniu większą lub równą 20 paczkolat, okresem abstynencji tytoniowej nie dłuższym niż 15 lat, u których stwierdza się jeden z czynników ryzykaJak się zgłosić do programu?Aktualnie rekrutowane są osoby z opisanej grupy ryzyka, które będą objęte przez 3 lata diagnostyką i poszerzaniem świadomości uczestników programu na temat dostępności poradnictwa antytytoniowego.Numer telefonu do Koordynatora Programu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy - Beata Kępinska 887 600 213, 52/32 56 751