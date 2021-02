Reklama na reklamie, a każda z innej bajki. Trzeba to uporządkować!

Podbydgoskie Osielsko bierze się za reklamowe porządki. Gmina chce zadbać o miejski krajobraz i uporać się z ogłoszeniowym chaosem na słupach, płotach i budynkach. Reklamy umieszczone bez zgody lokalnych władz mają zniknąć.

- W rejonie pasów drogowych naszych dróg gminnych i na infrastrukturze będącej naszą własnością, wszystkie nielegalne reklamy, które nie tylko szpecą, ale czasem mogą stanowić zagrożenie, muszą zniknąć - mówi Krzysztof Lewandowski, zastępca wójta gminy Osielsko.Na razie nie ma jednak planów wprowadzenia uchwały krajobrazowej.Urzędnicy z Osielska zapowiadają, że nie będą ingerować w reklamy znajdujące się na prywatnych terenach.Na stronie gminy Osielsko pojawił się za to taki komunikat:"Uprzejmie prosimy właścicieli reklam umieszczonych bez zgody Zarządu Dróg Gminnych w pasach dróg gminnych o ich usunięcie w terminie do 31 marca 2021 r. Po tym terminie zostanie dokonany przegląd dróg i wszelkie ogłoszenia i reklamy umieszczone w granicach pasów drogowych, bądź umieszczone na infrastrukturze należącej do gminy zostaną usunięte.Przypominamy, że zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych, "W szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej..."