Bydgoski przestępca przez 15 lat ukrywał się przed policją. Wpadł w Ełku

Mężczyzna był poszukiwany dwoma listami gończymi wydanymi przez Sąd Okręgowy i Rejonowy w Bydgoszczy. Miał do odbycia sześć lat kary pozbawienia wolności za dwa rozboje, w tym jeden z użyciem niebezpiecznego narzędzia.

Nad sprawą pracowali policjanci z bydgoskiej komendy zajmujący się poszukiwaniem osób. Celem był 38-latek, który od ponad 15 lat skutecznie ukrywał się przed organami ścigania. Bydgoscy "poszukiwacze" nie odpuszczali. Sprawdzali każdy trop. Jeden z tropów doprowadził kryminalnych do województwa warmińsko-mazurskiego, a dokładnie do miejscowości Ełk. Z pomocą policjantów z Olsztyna i Ełku ustalili prawdopodobny adres przebywania 38-latka.W czwartek (18.02.2021) bydgoscy kryminalni pojechali do sąsiedniego województwa. Wspólnie z miejscowymi policjantami przystąpili do działania. Około godziny 13:00, przed jedną z posesji na obrzeżach Ełku, funkcjonariusze zauważyli typowanego mężczyznę, więc przystąpili do zatrzymania. 38-latek był zaskoczony widokiem funkcjonariuszy. Zatrzymany został doprowadzony do Komendy Powiatowej Policji w Ełku, gdzie trafił do policyjnego aresztu oczekując na doprowadzenie do zakładu karnego. Teraz najbliższe lata spędzi w więzieniu.