Reklama dźwignią handlu. A gdyby przy okazji cieszyła oczy? To możliwe! [wideo]

Reklama może być ciekawa, piękna, dopasowana do otoczenia. To propozycje Moniki Czapiewskiej, która w ramach pracy dyplomowej zaprojektowała trzy reklamy bydgoskich punktów usługowych./fot. bydgoszcz.pl

Zbyt krzykliwe, brzydkie, niepasujące stylistycznie do otoczenia - tak wygląda wiele szyldów reklamujących sklepy, puby czy punkty usługowe w Śródmieściu Bydgoszczy. O tym, że miasto od lat walczy z reklamowym chaosem, przypomina Marek Iwiński, plastyk miasta.