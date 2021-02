Kocha zwierzęta, kwiaty i teleturnieje. Pani Bronisława kończy 101 lat

Do grona rówieśników Niepodległej dołączyła w piątek mieszkanka Brześcia Kujawskiego Bronisława Tomczak, która w sobotę (20 lutego) obchodzi swoje 101. urodziny.

Seniorka pochodzi z dużej wielodzietnej rodziny i sama jest babcią oraz prababcią dla dwóch kolejnych pokoleń. Przez całe życie była związana z naszym regionem, gdzie prowadziła rodzinne gospodarstwo rolne. Medal marszałka nestorka otrzymała z rąk członka zarządu województwa Anety Jędrzejewskiej.Pani Bronisława urodziła się 20 lutego 1920 roku w Świerczynku. W rodzinnej wsi wychowywała się z dziesięciorgiem rodzeństwa, a jej rodzice zajmowali się rolnictwem. W czasie drugiej wojny światowej wywieziono ją na roboty przymusowe do Meklemburgii na terenie Niemiec. Po powrocie do kraju wyszła za mąż i zamieszkała w Falborku (powiat włocławski), gdzie wspólnie z mężem prowadziła gospodarstwo rolne należące do przebywającego za granicą szwagra. Po śmierci męża i jego brata ziemię przejęło państwo. Gospodarstwo z czasem udało się odzyskać córce panie Bronisławy, która zaopiekowała się matką. Seniorka zawsze lubiła opiekować się zwierzętami i pracować w ogrodzie, zwłaszcza sadzić kwiaty. W wolnych chwilach ogląda w telewizji teleturnieje oraz czyta prasę. Najbardziej interesują ją lokalne wydarzenia, o których regularnie czyta w „Gazecie Pomorskiej”. W zeszłym roku przeprowadziła się do Brześcia Kujawskiego, gdzie regularnie odwiedzają ją wnuki.W setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości samorząd wojewódzki rozpoczął wybijanie specjalnej edycji medalu Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis. Wyróżnieniem tym honorowani są mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, którzy ukończyli sto lat. Rodziny mieszkańców regionu, którzy w 2021 roku przekroczą taki wiek, a do tej pory nie otrzymali medalu, proszone są o kontakt pod numerem telefonu 56 62 18 344 i adresem e-mail: stulatkowie@kujawsko-pomorskie.pl.