Dojeżdżają do seniorów: transport delikatny, żeby szczepionką nie wstrząsać [wideo]

- Więcej ekip wyjazdowych, realizujących szczepienia przeciw COVID-19, będzie od poniedziałku (22 lutego) w regionie - zapowiada NFZ. Mobilne zespoły dojeżdżają do osób, które same nie mogą dotrzeć do punktu szczepień.

Na terenie województwa mamy 302 populacyjne punkty szczepień - 290 z nich deklarowało utworzenie zespołu wyjazdowego. W styczniu NFZ ogłosił konkurs na kolejne cztery takie zespoły. Są już wyłonione. Każdy ma pod sobą wyznaczony obszar liczący około 500 tysięcy mieszkańców. - Te cztery zespoły są wsparciem dla punktów populacyjnych. Jeżeli chodzi o decyzję o szczepieniu w domu, powinna być uzależniona i podejmowana ze względu na stan zdrowia pacjenta - mówi Halina Nowicka, zastępca dyrektora NFZ w Bydgoszczy.- Co dziesiąty senior, który był szczepiony w ostatnich tygodniach, wymagał obecności wyjazdowego punktu szczepień – dodał doktor Krzysztof Gadziński - wojewódzki pełnomocnik w dziedzinie medycyny rodzinnej. - Jeżeli chodzi o kwalifikacje - pacjent lub jego rodzina w każdej formie może zgłosić się do swojego lekarza rodzinnego lub do pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej. Nie ma żadnego logistycznego problemu, choć uważać trzeba na dwie kwestie. Pierwsza to transport szczepionki, który musi się odbywać w specjalnych warunkach – nie chodzi o warunki chłodnicze, tylko o warunki braku wstrząsania szczepionką. Trzeba je transportować bardzo delikatnie, ponieważ nie wolno mieszać w gwałtowny sposób liposomalnych struktur, które są wewnątrz szczepionki – tłumaczy lekarz.Jak dodaje, dużo problemów też zgłaszali lekarze rodzinni, jeśli chodzi o subiektywną ocenę możliwości przyjścia do przychodni. - Sam szczepię pacjentów w domu i wielokrotnie miałem sytuację, że osoba chodząca, poruszająca się i mieszkająca na parterze deklaruje, że jest zbyt słaba lub nie przyjdzie do przychodni i rodzina stoi za nią murem – mimo, że ma dwóch opiekunów w sile wieku i że posiadają samochód – opowiada Krzysztof Gadziński. - Jednak znając tych pacjentów, wszelkie wątpliwości rozwiązujemy na ich korzyść i nie dyskutujemy –mówi.Podczas konferencji w NFZ obecny był także Radosław Januszewski - wójt gminy Kęsowo. - W pierwszej grupie szczepimy seniorów 70 plus. Na 440 seniorów w gminie, 413 zostanie zaszczepionych. W tej chwili mamy już zaszczepionych 130 seniorów. Akcja szczepienia przebiega bardzo sprawnie – mówił.