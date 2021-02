104-latka z regionu zaszczepiona przeciw COVID-19, a 110-latka jest ozdrowieńcem

Pani Aurelia Liwińska, 104-letnia mieszkanka Torunia została zaszczepiona przeciwko koronawirusowi – informuje Urząd Marszałkowski.

- Zachęcam mieszkańców regionu do szczepień. To na razie jedyna szansa, abyśmy mogli wrócić do normalnego życia. Decyzję o skorzystaniu ze szczepionki powinniśmy podjąć w trosce o innych, a szczególnie osoby starsze, naszych rodziców, osoby z osłabioną odpornością - apeluje marszałek Piotr Całbecki. - Z panią Aurelią Liwińską mieliśmy okazję spotkać się już kilkukrotnie, towarzyszyła nam przy odsłonięciu instalacji zawierającej kartki ze złożonymi pod deklaracją na stulecie odzyskania niepodległości podpisami mieszkańców regionu, była gościem specjalnym jednego z lotów reaktywowanego połączenia Bydgoszcz-Warszawa-Bydgoszcz, a z okazji rocznicy setnych urodziny papieża Jana Pawła II dzieliła się z nami wspomnieniami na temat patrona naszego województwa. Mamy nadzieję, że druga dawka szczepionki pozwoli seniorce powrócić do uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez samorząd województwa – dodaje marszałek.Pani Aurelia przyszła na świat 24 lipca 1917 roku w Kołbanie na Wołyniu. W trakcie drugiej wojny światowej, w 1943 roku przeżyła rzeź wołyńską. Z rodzinnych stron uciekła na teren Generalnego Gubernatorstwa i aż do upadku Powstania Warszawskiego przebywała w znajdującej się pod stolicą Kobyłce. Po wojnie wyszła za mąż i zamieszkała w Iwicznej (województwo mazowieckie). Na Mazowszu małżonkowie wspólnie prowadzili gospodarstwo i niewielki hotel. Po śmierci męża, w 1988 roku seniorka przeniosła się do Torunia i zamieszkałą z córką. Doczekała się czworga dzieci oraz dziesięciorga wnucząt i trzynaściorga prawnucząt. Medal Unitas Durat nestorka otrzymała z rąk marszałka Piotra Całbeckiego.Z kolei Elżbieta Rogala - najstarsza osoba należąca do grona rówieśników Niepodległej, uhonorowanych medalem Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis zakażenie przechodziła łagodnie i jest ozdrowieńcem. Pensjonariuszka Domu Pomocy Społecznej w Chełmnie w tym roku będzie obchodzić swoje 110. urodziny.