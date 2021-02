Sędziowie z Włocławka solidarni z zawieszonymi sędziami

Włocławscy sędziowie walczą o powrót do pracy Pawła Juszczyszyna, Beaty Morawiec i Igora Tuleyi. W akcie solidarności z zawieszonymi sędziami zorganizowali wieczorem spotkanie przed Urzędem Miasta. W zgromadzeniu wzięło udział kilkanaście osób.

- Sędziowie w Polsce są represjonowani. Od 380 dni sędzia Paweł Juszczyszyn jest zawieszony w czynnościach, jego immunitet jest uchylony. Sądów z definicji się nie lubi i nie jesteśmy tutaj po to, żeby społeczeństwo zaczęło nas lubić. Chcemy zwrócić uwagę na praworządność - mówił Jarosław Konopka, sędzia Sądu Rejonowego we Włocławku, członek Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” .- Jestem tutaj, bo jesteśmy winni wsparcie wszystkim represjonowanym sędziom. Po pierwsze dlatego, że wymaga tego przyzwoitość, po drugie dlatego, że niezawiśli sędziowie są nam - obywatelom - niezwykle potrzebni - mówiła jedna z uczestniczek spotkania.Sędziowie z Włocławka zapowiadają, że będą się spotykać co miesiąc, aż do skutku. Wcześniej rozwiesili w mieście banery i plakaty z hasłem „Żądamy przywrócenia do pracy niezależnych sędziów”.