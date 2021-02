Droższe parkowanie w Toruniu. Od kwietnia

Trzy strefy płatnego parkowania zamiast dotychczasowych dwóch i wzrost opłat za parkowanie w ścisłym centrum czekają od kwietnia kierowców w Toruniu. Zmiany jednogłośnie przyjęli toruńscy radni. Nowością jest Strefa Śródmiejska.

Opłata za pierwszą godzinę parkowania w ścisłym centrum wzrośnie z 3 do 5 zł. Za drugą godzinę parkujący zapłacą 6 zł, za trzecią 7,20 zł.Miasto tłumaczy, że podwyższenie opłat zwiększy rotację aut na Starówce.Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania, obejmie obszar ograniczony ulicami: al. Św. Jana Pawła II (na odcinku od Ślimaka Getyńskiego do pl. Artylerii Polskiej), Wały gen. Władysława Sikorskiego (na odcinku od pl. Artylerii Polskiej do ul. Leona Szumana), Leona Szumana, pl. św. Katarzyny (południowa pierzeja), Warszawska, Bulwar Filadelfijski (na odcinku od ul. Warszawskiej do Ślimaka Getyńskiego), Ślimak Getyński - z wyłączeniem tych ulic.Strefa A pokryje się z zasięgiem obecnej podstrefy B, obejmie też część ul. Popiełuszki. Strefa B to tereny między ul. Warszawską, placem św. Katarzyny, ul. Dąbrowskiego, przy Kaszowniku i gen. Skrzyńskiego. W przyszłości płatnych miejsc parkingowych będzie więcej.W Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania opłata za pierwszą godzinę parkowania wyniesie 5 zł. w Strefie A za pierwszą godzinę parkowania będzie trzeba zapłacić 3 zł, w Strefie B 1,5 zł.Nowe stawki opłat za postój pojazdów samochodowych w wyznaczonych miejscach na drogach publicznych będą pobierane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 od 1 kwietnia 2021 r. Z kolei w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania od 1 czerwca 2021 r. opłaty będą pobierane także w soboty w godz. 8:00-18:00.Tworzenie nowych stref, w miastach powyżej 100 mieszańców umożliwiają nowe przepisy, maksymalna stawka zaparkowanie może wynieść to 12,6 zł.Toruńscy radni przegłosowali też zmiany w stypendiach kulturalnych. Zniesiono ograniczenia wiekowe, a to oznacza, że każdy z duszą artysty może starać się o wsparcie na swoje projekty. Do podziału w 2021 roku jest 135 tys zł.