Tragiczny pożar w Grudziądzu. Ucierpieli też strażacy [zdjęcia]

Pożar w kamienicy przy ulicy Wybickiego w Grudziądzu. Nie żyją dwie osoby, to kobieta i mężczyzna.

Ogień pojawił się wczoraj po godzinie 21.00.– Łącznie okazało się, że były 4 osoby, jedna wyszła o własnych siłach i udałą się do sąsiadów, natomiast w trakcie działań ewakuowaliśmy trzy osoby, dwie były bez oznak funkcji życiowych, niestety to dwie ofiary śmiertelne. Trzecia ewakuowana osoba nie doznała uszczerbku na zdrowiu, nie było konieczności hospitalizacji – powiedział młodszy brygadier Paweł Korgol z grudziądzkiej straży pożarnej.W akcji ratowniczej ucierpiało również dwóch strażaków.– Były też zdarzenia w których ucierpieli strażacy. Dwóch z nich musiało udać się na szpitalny oddział ratunkowy. Jeden z nich doznał urazu nogi, druh z OSP stłuczenia obojczyka. Na szczęście nie są to obrażenia ciężkie – dodał Paweł Korgol.Przyczynę pożaru, który zaczął się na klatce schodowej bada policja, nie można wykluczyć zaprószenia ognia bądź podpalenia.