Ten dworzec to zabytek? Tak twierdzą specjaliści. Co z rewitalizacją?

Po spichrzach, cytadeli i kościołach Grudziądz ma kolejny zabytek. Został nim dworzec kolejowy, wybudowany w latach 60. ubiegłego stulecia.

To jedna z najcenniejszych budowli powojennego modernizmu w naszym kraju mówią specjaliści.– Jest to naszym zdaniem cenny obiekt reprezentujący modernizm powojenny. Rzeczywiście w około 90% on jest autentyczny. Naszym zadaniem jest zachowanie śladów historii i historii architektury również – mówi Sambor Gawiński, wojewódzki konserwator zabytków.Dworzec ma być zmodernizowany przez PKP z pomocą miasta. Co ciekawe po remoncie we wnętrzu ma być wystawa poświęcona historii lotnictwa w Grudziądzu.– Miasto chciałoby aby wystawa nawiązywała do grudziądzkich tradycji lotniczych, pod sufitem zawisną szybowce, podziwiać będzie można zabytkowe samoloty – mówiła Beata Adwent, rzeczniczka prezydenta Grudziądza.Obiekt obecnie jest zaniedbany i w złym stanie technicznym. Rewitalizacja ma uwzględnić wartości architektoniczne dworca. Zakończyć się ma w 2023 roku.