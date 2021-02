Intensywne opady śniegu i oblodzenie. Ostrzeżenia dla naszego regionu

Meteorolodzy ostrzegają przed intensywnymi opadami śniegu i oblodzeniem w województwie kujawsko-pomorskim. Najtrudniej ma być od godz. 19.30 w środę do czwartkowego poranka.

- Opady śniegu spowodowane są przez front, który w tym momencie przemieszcza się z zachodu na wschód kraju. W województwie kujawsko-pomorskim może napadać nawet 15 cm świeżej pokrywy śnieżnej – mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski.Tymczasem Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega przed oblodzeniem od godz. 19.30 w środę (17 lutego) do godz. 7.30 w czwartek (18 lutego). - Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura minimalna około -4 stopnie C, temperatura minimalna gruntu około -6 stopni C – czytamy w komunikacie. Zjawisko ma się pojawić w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, a także powiatach: aleksandrowskim, bydgoskim, inowrocławskim, lipnowskim, mogileńskim, nakielskim, radziejowskim, sępoleńskim, toruńskim, tucholskim, włocławskim i żnińskim.Tymczasem służby w regionie informują, że cały czas pracują na drogach i ulicach. - W Bydgoszczy do wieczora oraz w nocy nadal będzie pracowało kilkanaście pługo-solarek oraz ciągniki. Prawie 100 osób ręcznie będzie też odśnieżać i posypywać solą chodniki, schody, kładki oraz przystanki w mieście – relacjonuje w swoim komunikacie Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. - Ciągłe opady śniegu znacznie wydłużają działanie soli i ponownie przysypują odśnieżone ulice, które możemy doprowadzić do pełnej przejezdności w czasie od 2 do 4 godzin, ale dopiero od momentu ustania opadów – tłumaczą drogowcy. - Cały czas pracujemy od godzin porannych i bez przerwy pada śnieg. Na ulicach leży śnieg i błoto pośniegowe. Ruch jest spowolniony, ale odbywa się bez zakłóceń.