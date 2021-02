Prawdopodobnie wychłodzenie było przyczyną śmierci bezdomnego we Włocławku. Zdjęcie ilustracyjne./fot. Pixabay

We wtorek (16.02.) z wychłodzenia zmarła jedna osoba - zawiadamia Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Do tragedii doszło we Włocławku. Ofiara to 44-letni bezdomny mężczyzna.