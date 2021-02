Ale to już było! I wróciło. Przez śnieg i błoto na drogach może być ciężko

Od świtu pada śnieg. Drogowcy w regionie wprawdzie zareagowali, sprzęt wyjechał wcześnie rano na ulice, ale ma tak sypać przez cały dzień. Jest ślisko...

Jak informuje Tomasz Okoński, rzecznik prasowy ZDMiKP Bydgoszcz, 17 lutego od godziny 4.00 rano pracownicy odśnieżają przystanki, schody i chodniki.Obecnie w mieście pracuje 18 pługo - solarek oraz 20 ciągników i mini ciągników.Opady śniegu będą towarzyszyć nam przez cały dzień, przewiduje się, że aż do godz. 20. Przyrost pokrywy śnieżnej może miejscami wynieść od 15 do 20 centymetrów. Temperatura: - 2 st. Na ulica zalega śnieg i błoto pośniegowe. Zdaniem drogowców, ruch jest lekko spowolniony ale na razie odbywa się bez zakłóceń.Toruń: - O godzinie 3.30 rano na toruńskie ulice wyjechało 20 jednostek: 12 solarek, 5 ciągników i 3 pługi. Przy gęstych opadach skupimy się na odpłużaniu, a uszorstnianie ograniczymy do miejsc niebezpiecznych oraz wiaduktów i estakad. Po zmniejszeniu opadów na drogi znowu wyjedzie sprzęt uszarstaniający - mówi Ireneusz Makowski z-cadyrektora Miejskiego Zarządu Dróg.- Jeśli pada w całym mieście, na wszystkich ulicach równolegle to naprawdę nie sposób jest aby w ciągu jednej, dwóch czy trzech godzin być na wszystkich ulicach i je odśnieżyć. Dlatego apeluję o odrobinę cierpliwości, choć zdaję sobie sprawę, że dla niektórych kierowców jest to trudne - mówi Piotr Rozwadowski, prezes MPO w Toruniu.W Toruniu Akcją Zima objętych jest 920 km ulic. Drogi są podzielone na 4 kategorie odśnieżania. I kategoria obejmuje 474 km dróg, II 130,23 km, III kategoria 266,89 km, a czwarta 53,01 km. Do priorytetów zimowego utrzymania należą skrzyżowania, ostre zakręty, przejścia dla pieszych, zjazdy i pojazdy oraz obiekty mostowe i wiadukty.