W regionie albo poza nim. Strażacy gotowi do działań przeciwpowodziowych

Kujawsko-pomorscy strażacy są gotowi do szybkich działań przeciwpowodziowych. Mogą być wysłani do prowadzenia takich akcji także poza terenem naszego województwa. Właśnie są po przeglądzie gotowości.

Taki przegląd Komendant Główny PSP polecił komendantom wojewódzkim i szkół strażackich. Powodem są prognozy dotyczące nadchodzącego ocieplenia i szybkiego topnienia śniegu.- Przegląd polega na sprawdzeniu i potwierdzeniu zgłoszonej gotowości zasobów ludzkich i pełnej sprawności technicznej sprzętu ratowniczego do natychmiastowej mobilizacji oraz skierowania do działań ratowniczych - wyjaśnia mł. bryg. Artur Kiestrzyn, oficer prasowy Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.Część strażaków z naszego regionu wchodzi w skład Centralnego Odwodu Operacyjnego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.- Są to dwie kompanie specjalne przeciwpowodziowe, składające się z 26 pojazdów i 67 strażaków, wyposażone w łodzie, pompy, w tym wysokiej wydajności, zapory przeciwpowodziowe do podnoszenia koron wałów przeciwpowodziowych i ograniczania rozlewisk na innych terenach, pojazdy umożliwiające poruszanie się w trudnym terenie - quady, a także inny sprzęt specjalistyczny. Ponadto w przypadku długotrwałych działań przeciwpowodziowych działania te zostaną wsparte przez pluton logistyczny składający się z 9 ratowników i czterech pojazdów, w tym pojazd do przewozu kontenerów - sanitarnego i kwatermistrzowskiego, a także pojazd kwatermistrzowski z dziewięcioma namiotami pneumatycznymi z oprzyrządowaniem oraz 80 łóżkami polowymi - dodaje mł. bryg. Artur Kiestrzyn.Do jakich działań mogą zostać skierowani kujawsko-pomorscy strażacy w przypadku podtopień i powodzi?- W przypadku podtopień i powodzi to zabezpieczanie wałów przeciwpowodziowych, czyli podnoszenie ich korony, uszczelnianie wałów i monitorowanie ich szczelności, a także doraźna budowa nowych obwałowań dla ochrony nieruchomości i terenów, prowadzenie ewakuacji zagrożonej ludności, zwierząt i mienia, wypompowywanie wody z zalanych obiektów i nieruchomości oraz współdziałanie z lokalnym samorządem w organizacji działań przeciwpowodziowych i działania informacyjno-ostrzegawcze - wymienił mł. bryg. Artur Kiestrzyn.Jak podkreślił udział naszych strażaków w akcjach przeciwpowodziowych w innych województwach w żaden sposób nie obniży poziomu gotowości do przeprowadzania innych akcji w naszym regionie, takich jak gaszenie pożarów czy interwencji związanych np. z wypadkami.