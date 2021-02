Kurtko - śpiwory dla bezdomnych. To bezcenny dar dla tych, którzy żyją na ulicy

200 kurtko-śpiworów trafi do bezdomnych, którzy nie chcą korzystać z kujawsko-pomorskich noclegowni. Zakup z unijnych pieniędzy sfinansował samorząd województwa.

- Ta odzież na pewno przyda się potrzebującym - mówi Adam Szponka, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu. - To wygląda identycznie jak śpiwór dla niemowlaka. Oprócz kurtki, można poprzez suwak błyskawiczny dołożyć tą część śpiworową, można do niej po prostu wejść nogami, i ewentualnie potem ją znów odpiąć- Idea jest taka, żeby przekazać ten dar ludziom, którzy są na ulicy - mówi Tomasz Jurkiewicz, kierownik Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu. - To taki pierwszy krok ku temu, żeby też pokazać tym osobom, że myślimy o nich, że chcemy im pomóc (...).Kurtko-śpiwory trafiły też do Bydgoszczy, Włocławka, Grudziądza, Brodnicy, Mogilna i Świecia. Samorząd województwa planuje kolejnej zakupy.Więcej w materiale Michała Zaręby.