„Ci ludzie myśleli o Polsce, trzeba o nich pamiętać”. 79. rocznica utworzenia AK

- To bardzo zaskakująca i przykra dla mnie sytuacja tym bardziej, że zakładałem tę partię w naszym regionie i poświęciłem jej dużo energii i serca - tak były ...

2021-02-14, godz. 09:30

Zakochani w tym roku raczej nie wybiorą się na romantyczną kolację do restauracji. Mogą ten czas spędzić aktywnie. „Sportowe Walentynki we dwoje” to propozycj ...

» więcej