„Kocham Polskę”, czyli nie tylko walentynkowy patriotyzm gospodarczy

Do kupowania polskich artykułów i usług zachęca Młodzież Wszechpolska w ramach walentynkowej kampanii „Kocham Polskę”. Jej kujawsko-pomorscy działacze pokazali plakaty, zachęcające mieszkańców regionu do patriotyzmu gospodarczego.

- Na plakacie widać postacie, które jadą nad polskie morze, widać postać, która kupuje polskie produkty. Właśnie o to nam chodzi, żebyśmy się w tym bardzo trudnym momencie solidaryzowali ze sobą, żebyśmy rozumieli, jak bardzo ważny jest patriotyzm gospodarczy, jak ważny jest narodowy solidaryzm z polskimi przedsiębiorcami, po to, abyśmy jak najbardziej „suchą nogą” mogli wyjść z tego kryzysu i zaczęli w końcu normalnie żyć i się rozwijać. Każda nasza decyzja podjęta w sklepie, zakup usługi czy wykup wycieczki nad Bałtyk, w polskie góry, to jest właśnie ta niezbędna cegiełka dla naszej gospodarki, która musi jak najszybciej podnieść się w związku z obecnym kryzysem - powiedział Michał Goliński, prezes kujawsko-pomorskiego okręgu Młodzieży Wszechpolskiej.Zdaniem Golińskiego winę za „koronakryzys” ponosi rząd. Goliński powiedział też, że działacze organizacji zamierzają nakręcić film o problemach przedsiębiorców w czasie pandemii.