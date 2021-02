Chcieli podrzucić śmieci do Inowrocławia. Jest akt oskarżenia

Ponad 20 ton odpadów komunalnych mogło trafić nielegalnie z Siedlec do Inowrocławia. Próbę podrzucenia ładunku udaremniła policja. Trzy osoby, między innymi kierowca i ochroniarz inowrocławskiego zakładu odpowiedzą, teraz przed sądem. Do zdarzenia doszło w 2020 roku.

- Zarzuty jakie stawia się podejrzanym dotyczą działania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w kwocie ponad 12 tys. zł poprzez próbę pozostawienia tych odpadów na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Inowrocławiu. Jak ustalono odpady miały początkowo trafić z Siedlec do Rawicza. W wyniku działań podjętych przez funkcjonariuszy policji udaremniono działanie podejrzanych. W efekcie odpady te zostały zagospodarowane przez podmiot, który zlecił ich transport do Inowrocławia - powiedział Robert Szelągowski, Prokurator Rejonowy w InowrocławiuOskarżonym grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.