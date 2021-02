Centrum Onkologii w Bydgoszczy z europejskim certyfikatem

Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy otrzymało certyfikat akredytacyjny EARL PET/CT Europejskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, który potwierdza, że stosowane w ośrodku procedury obrazowania izotopowego stosowane spełniają najwyższe normy jakości.

O certyfikacie poinformowało w komunikacie biuro prasowe Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearne, podkreślając, że taki dokument przyznany w ramach inicjatywy Research4life bydgoskie Centrum otrzymało jako pierwszy ośrodek w Polsce.- Jesteśmy dumni, że procedury realizowane w naszym ośrodku spełniają najwyższe normy jakości i zostało to potwierdzone prestiżowym certyfikatem. Najważniejsze jest jednak, że badania wykonywane u naszych chorych mają najwyższą wartość diagnostyczną a to przyczynia się do potencjalnie większych możliwości terapeutycznych i lepszych rokowań pacjentów - powiedział, cytowany w komunikacie, kierownik Zakładu Medycy Nuklearnej w Centrum Onkologii dr hab. n. med. Bogdan Małkowski, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, będący prezesem Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej.Jak podkreślają eksperci Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, procedury radioizotopowe to ważna część diagnostyki onkologicznej. Wśród nich ważne miejsce zajmuje pozytonowa tomografia emisyjna (PET). Podczas badania PET możliwe jest wykonanie jednoczesnego badania tomografii komputerowej (CT) – wówczas badanie zostanie określone jak PET-CT.Badanie pozytonowej tomografii emisyjnej – PET (ang. positron emission tomography) polega na rejestracji promieniowania powstałego w efekcie emisji pozytonów przez preparaty medyczne znakowane izotopami – radiofarmaceutyki. Procedurę pozytonowej tomografii emisyjnej stosuje się między innymi u pacjentów, u których zdiagnozowano nowotwór złośliwy, a za pomocą innych metod diagnostycznych nie można stwierdzić, gdzie znajduje się pierwotne ognisko choroby.PET wykonuje się także wtedy, kiedy trzeba ocenić, jak bardzo rozległe są zmiany nowotworowe - przed podjęciem decyzji o wdrożeniu najlepszej terapii. Badanie PET jest bardzo czułe, umożliwia wczesne zdiagnozowanie zmian złośliwych, w tym niewielkich przerzutów. Dzięki PET lekarze są w stanie stwierdzić, czy nie doszło do wznowy po leczeniu operacyjnym i czy stosowane leczenie, takie jak chemioterapia, daje dobre efekty.Inicjatywa Research4life Europejskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, w ramach której bydgoskiemu ośrodkowi został przyznany certyfikat EARL PET/CT to interdyscyplinarny projekt promujący procedury medycyny nuklearnej w diagnostyce i kontroli terapii.