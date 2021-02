Happening w centrum Bydgoszczy nie zostawia złudzeń czym oddychamy

O wymianę przestarzałych pieców, które zatruwają miejskie powietrze, apelują do mieszkańców Bydgoszczy organizacje antysmogowe.

W 30 najbardziej zanieczyszczonych rejonach miasta pojawią się wkrótce banery z informacjami o przepisach uchwały antysmogowej, która nakazuje wymianę tzw. kopciuchów do końca 2023 roku.– Chodzi też o dofinansowanie, szczególnie dla osób mniej zamożnych, żeby to było dofinansowanie 100%. Zgłasza się do nasz szereg mieszkańców, zaznaczają, że jest nadmierna biurokracja, procedury są zbyt skomplikowane, szereg osób rezygnuje z dofinansowania lub, po złożeniu wniosku, tego dofinansowania nie otrzymuje. Proponujemy składanie wniosków w ciągu całego roku kalendarzowego z dwunastomiesięczną możliwością realizacji. Jeżeli składamy wniosek we wrześniu mamy niecałe dwa miesiące na realizację inwestycji, później tylko 7 dni na rozliczenie – mówiły Kamila Gawrońska-Dickson, Wioleta Kowalska i Alina Rybka z organizacji antysmogowych w Bydgoszczy.O tym, jak zanieczyszczone jest w okresie grzewczym powietrze, którym oddychają bydgoszczanie, można się przekonać oglądając sztuczne płuca, które stoją na ulicy Gdańskiej.