Duże remonty dróg w powiecie włocławskim. Potrwają do końca sierpnia

Kolejne drogi w powiecie włocławskim będą w tym roku remontowane. Właśnie podpisano trzy pierwsze umowy, w tym na jedną z najważniejszych inwestycji, czyli drogę Lubraniec - Topólka za ponad 9 mln zł.

- Od dwóch lat kwota przeznaczona na drogi wynosi około 20 milionów złotych - mówi Roman Gołębiewski, starosta włocławski. - W poprzednich dwóch kadencjach była w powiecie taka formuła, że samorządy gmin dokładały, w cudzysłowie, 31 proc. wartości zadania finansowanego przez powiat. My zdecydowaliśmy, że odciążymy samorządy gmin - to są ci sami mieszkańcy powiatu włocławskiego. Kosztem tego, że te środki przeznaczone są na zadania powiatowe, nie są realizowane często inne zadania gminne. Ogromnym wysiłkiem nas wszystkich realizujemy te zadania środkami własnymi, wspierając się, jak tylko możemy, pieniędzmi z różnych źródeł zewnętrznych, ale nie angażując środków samorządów gmin (...).Chełmica Duża - Cyprianka: kompleksowa przebudowa zarówno pasa drogowego, ciągu rowerowo - pieszego, jak i oświetlenia całego odcinka przebudowy. Niezbędne będzie wzmocnienie istniejącej grobli, która ulega degradacji, a także zbudowanie nowego chodnika. Koszt prac: 3,4 miliona złotych.Na terenie gminy Lubraniec zostanie przebudowany odcinek o długości 6,2 km drogi powiatowej nr 2831C Pamiątka (gr. woj.) - Lubraniec, przebiegający przez miejscowości: Rabinowo, Korzeszynek, Lubraniec. Zakres prac budowlanych obejmuje: remont nawierzchni jezdni; przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi oraz powiatowymi, budowę ciągu pieszo-rowerowego a dł. 5,2 km oraz przebudowę chodnika na terenie miasta Lubraniec; wykonanie 5 przystanków autobusowych, 7 przejść dla pieszych w tym 6 z oznakowaniem aktywnym. Koszt tego zadania to kwota 9.409.000,00 złDruga umowa obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 2933C Izbica Kujawska - Błenna w miejscowości Józefowo. Jest to odcinek o długości 1,5 km. W ramach prac budowlanych będą wykonane: remont nawierzchni, 2 perony przystanku autobusowego, zjazdy indywidualne i publiczne, chodnik, 2 przejścia dla pieszych z oznakowaniem aktywnym oraz odwodnienie powierzchniowe rowów. Koszt realizacji robót to kwota 1.899.000,00 zł. Termin realizacji obydwu zadań został ustalony na 31 sierpnia 2021 r.