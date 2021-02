Kilka sekund, które nierzadko ratują życie. Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112

Bydgoskie centrum numeru 112./fot. nadesłane

Okolicznościowa iluminacja na budynku Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, broszura Poczty Polskiej, a nawet specjalny znaczek pocztowy dla kolekcjonerów - tak w województwie kujawsko-pomorskim świętowano Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112. Była to również okazja do wyróżnienia tych, którzy na co dzień odbierają zgłoszenia alarmowe.

- W 2016 r. fałszywe zgłoszenia wynosiły aż 82 proc., dzisiaj to 66 proc. To wskaźnik, który wciąż trzeba obniżyć - mówił Mikołaj Bogdanowicz.



Pod numer 112 należy dzwonić w przypadku bezpośredniego zagrożenia zdrowia, życia lub mienia, wymagającego natychmiastowej interwencji służb.



Pracy operatora nie da się „zostawić” w gabinecie. Zgłoszenia potrafią być śmieszne i straszne - mówi Marcela Falkiewicz, wyróżniona operatorka numeru 112.



- Ostatnio mieliśmy „festiwal” uwięzionych na stawach łabędzi, zdarzają się telefony po pizzę, po taksówkę, próby seks telefonu z operatorkami. Mamy też „stałych klientów”. To najczęściej osoby zaburzone psychicznie. Po prostu wiemy już kto dzwoni i wiemy jak rozmawiać. Bywają też takie zgłoszenia, które mimo że minęło od nich kilka miesięcy czy nawet kilka lat gdzieś tam zostają w pamięci - powiedziała Marcela Falkiewicz.



W Bydgoszczy wyróżniono 5 operatorów. Średni czas oczekiwania na zgłoszenie operatora numeru 112 wyniósł 9,5 sekundy.



