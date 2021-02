Wady Mostu Uniwersyteckiego: - Miasto będzie dochodzić wszelkich roszczeń

- Dokumenty przesłane przez dr hab. inż. Krzysztofa Żółtowskiego, to jedyne szczegółowe i zawierające metodologię badań źródło informacji na temat bieżącego stanu Mostu Uniwersyteckiego - stwierdził na dzisiejszej (10.02.) nadzwyczajnej sesji rady miasta, prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski.

Rafał Bruski odniósł się w ten sposób do pisma Politechniki Gdańskiej. Rzecznik prasowy uczelni zasugerował, że decyzja o zamknięciu trasy mogła być przedwczesna i oparta na niekompletnych wnioskach. Rafał Bruski uznał tę opinię za spekulację.- Spółka, projektant sam stwierdził, że na powyższym etapie, uwzględniając aktualny stan wiedzy o problemie, sprawa stanu technicznego obiektu jest poważna i niezwykle pilna, a wykraczanie poza to twierdzenie, byłoby na dzień dzisiejszy spekulacją. Miasto będzie dochodzić wszelkich roszczeń z tytułu nienależytego wykonania mostu. Roszczenia to jest coś, co będzie na pewno się toczyć, i będzie trwać długo. Najważniejsze na ten moment jest jak najszybsze przywrócenie mostu do eksploatacji. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej prowadzi działania zmierzające do tego, by awarię usunąć.Przypomnijmy: Most Uniwersytecki zamknięto 29 stycznia, po tym, jak kontrola wykazała uszkodzenie want, grożące katastrofą budowlaną. Drogowcy liczą na podtrzymanie konstrukcji w przeciągu najbliższych 2 miesięcy. Wiele zależeć ma jednak od warunków atmosferycznych. Sesja RM została zwołana na wniosek radnych klubu PiS.