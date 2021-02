Mróz niewiele zmienia. Tylko jeden bezdomny zgodził się jechać do schroniska

Strażnicy miejscy z Bydgoszczy już 86 razy w tym miesiącu namawiali bezdomnych do skorzystania z cieplejszego schronienia. Tylko raz skutecznie...

Municypalni przeprowadzili 101 kontroli w pustostanach, garażach, barakach i koczowiskach. Odwiedzają miejsca przebywania osób bezdomnych każdej nocy, gdy temperatura spada poniżej zera.W jednym przypadku bezdomny skorzystał z pomocy i został przewieziony do schroniska, do trzech osób strażnicy wezwali pogotowie ratunkowe. Sześciu bezdomnych zostało doprowadzonych do wytrzeźwienia. W trakcie pozostałych interwencji bezdomni odmówili przyjęcia pomocy. W skrajnych przypadkach, gdy osoby bezdomne nie są właściwie zabezpieczone przed mrozami, strażnicy pozostawiają im kurtko – śpiwory przekazane przez Fundację Skarbowości im. Jana Pawła II.Każdy kto zobaczy człowieka dłużej przebywającego na mrozie czy w nieogrzewanym pomieszczeniu powinien wezwać straż miejską - w Bydgoszczy pod numerem 986W naszym województwie przebywa około 1.500 osób bez domu.