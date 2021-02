Będą tanie mieszkania na wynajem. Także w Kujawsko-Pomorskiem

Budowę 1000 mieszkań w województwie kujawsko-pomorskim zapowiedzieli podczas konferencji w Toruniu Iwona Michałek - wiceminister rozwoju, pracy i technologii oraz Jarosław Pucek - wiceprezes Krajowego Zasobu Nieruchomości.

Inwestycja zaplanowana jest na kilka lat. Z rządowego programu mają skorzystać głównie osoby z mniejszych miejscowości, których nie stać na zakup własnego lokalu. Ma to spowodować, że pozostaną na miejscu.- Odwiedziliśmy Chełmno, Kowalewo Pomorskie, Lipno. Aleksandrów Kujawski, Zbójno. Mamy w planie odwiedzić jeszcze kilkanaście innych gmin, reakcje włodarzy są entuzjastyczne - powiedziała Iwona Michałek.- Tworzymy w regionach spółki, które biorą na siebie cały ciężar przygotowania, sfinansowania i przeprowadzenia takiej inwestycji mieszkaniowej, a na końcu jej utrzymania. Mamy nadzieję, że już za kilka tygodni taka spółka powstanie na terenie woj. kujawsko-pomorskiego - powiedział Jarosław Pucek.- Płacąc czynsz, najemca będzie spłacał kredyt zaciągnięty na budowę tego mieszkania, tym samym będzie spłacał część kosztów jego budowy, a na końcu po wycenie rynkowej i uwzględnieniu tych kwot będzie mógł to mieszkanie wykupić. W budżecie państwa zarezerwowaliśmy 6,5 mld zł na wsparcie tego programu do roku 2025 - dodał wiceprezes KZN.W konferencji uczestniczyli toruński radny Porozumienia Dariusz Mądrzejewski i Antoni Chojnowski, prezes młodzieżówki tej partii w okręgu toruńsko-włocławskim.