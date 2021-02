„Zniknie zieleń, szkoła muzyczna i kamienice”. Nie chcą budowy Nowomazowieckiej

Stowarzyszenie Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy apeluje o rezygnację z budowy ulicy Nowomazowieckiej, która ma połączyć ul. Gdańską z Mazowiecką.

- Ta inwestycja jest sprzeczna z rozwojem Śródmieścia i Dzielnicy Muzycznej, nie ma nic wspólnego z nowoczesnym planowaniem miast, a przy tym wiąże się z dewastacją zieleni - napisali w apelu do radnych społecznicy.- Budowa ulicy Nowomazowieckiej zakłada kilka wyburzeń – m.in. budynku szkoły muzycznej, kilku kamienic od strony ul. Gdańskiej. Są możliwe rozwiązania pośrednie – można zbudować od strony Pomorskiej tylko taki „sięgacz”, który zapewni dostęp do tych działek, jednocześnie nie wyburzać kamienic od strony Gdańskiej, a tam zostawić tylko przejście pieszo-rowerowe – tłumaczy Paweł Górny prezes stowarzyszenia. - Poza tym ten kwartał to też duża ilość zieleni – tam są ogrody, to są płuca miasta – dodaje.Pod apelem Stowarzyszenia Społeczny Rzecznik Pieszych podpisało się wiele innych organizacji - m.in. Stowarzyszenie Mieszkańców ulicy Cieszkowskiego, Świętojańskiej, Bydgoski Alarm Smogowy, MODrzew - Monitoring Obywatelski Drzew, Stowarzyszenie Architektów Polskich - oddział Bydgoszcz czy Stowarzyszenie Samorządna Bydgoszcz.Na jednej z ostatnich sesji rady miasta padła deklaracja, że wkrótce spotkają się wszystkie strony sporu związanego z tym projektem.