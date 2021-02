Ponad 6 kg amfetaminy w pojemnikach ukrytych w ziemi. Pseudokibice w areszcie

Policjanci z Bydgoszczy przejęli ponad 6 kg amfetaminy o wartości ok. 160 tys. zł. Do aresztu trafiło dwóch mężczyzn powiązanych ze środowiskiem pseudokibiców.

Funkcjonariusze pracowali nad sprawą kilka tygodni. Podejrzewali dwóch bydgoskich pseudokibiców o przestępczość narkotykową. - Z informacji policji wynikało, że mężczyźni mogą mieć przy sobie niebezpieczne przedmioty. Podjęto więc decyzję, aby zatrzymania dokonać z udziałem Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji - - poinformowała rzecznik prasowa KWP mł. insp. Monika Chlebicz.Policjanci podjęli decyzję o zatrzymaniu w okolicach ronda gen. Maczka. - Z tego miejsca jeden z podejrzanych poszedł wcześniej w pobliskie nieużytki i wrócił z pakunkiem - relacjonuje rzeczniczka. - W wyniku przeszukania przy mężczyznach policjanci zabezpieczyli trzy kule wielkości pomarańczy. Była to amfetamina o wadze ok. 200 gramów oraz ok. 50 gramów kryształków amfetaminy. Jeden z zatrzymanych mężczyzn wskazał miejsca ukrycia w ziemi trzech pojemników o pojemności ok. 10 litrów, w których zabezpieczono ponad 6 kg amfetaminy.Dodatkowo funkcjonariusze zabezpieczyli niewielką ilość marihuany. 34- i 25-latek usłyszeli zarzuty posiadania znacznych ilości narkotyków. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury o ich tymczasowe aresztowanie.- Teraz trwa gromadzenie materiału dowodowego. Ustalamy, skąd aresztowani mieli narkotyki warte na czarnym rynku ok. 160 tys. złotych, a także to, czy udostępniali je innym osobom. Śledztwo w tej sprawie prowadzą policjanci Wydziału Kryminalnego KWP w Bydgoszczy pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Południe.