Tiry blokują drogi! Osobówki w korkach. Sypie, wieje. Tak wygląda miejski koszmar [wideo, zdjęcia, relacje]

Na drogach regionu panują ekstremalne warunki. Nad sytuacją starają się zapanować drogowcy, zarządcy budynków. Na ulicach Bydgoszczy pracuje 17 pługosolarek. - Ruch jest spowolniony, ale nie zablokowany - mówi Tomasz Okoński z ZDMiKP w Bydgoszczy.

Padający śnieg i śliskie ulice spowodowały problemy z poruszaniem się ciężarówek na kilku trasach. Przejazd przez Wiadukty Warszawskie w Bydgoszczy (kierunek do Fordonu) zablokowany został przez samochód ciężarowy. Ciężarówki mają też problem z podjazdem pod górkę na ulicy Jana Pawła, co spowodowało ogromne utrudnienia na ulicach: Fordońskiej, Jagiellońskiej i Wyszyńskiego. Problemy pojawiły się także na ul. Grunwaldzkiej. W całym mieście ruch drogowy jest znacznie utrudniony. Służby drogowe również utknęły w korkach.Jak zapewnia Tomasz Okoński, rzecznik prasowy ZDMiKP w Bydgoszczy, pługi mają pracować przez całą noc. Nad ranem planowane jest także wysłanie 100 osób do ręcznego odśnieżania ulic.Z chodnikami nie jest najlepiej.- Ciężko przejść, a już przejechanie z wózkiem dziecięcym to niemal górska wyprawa - mówi nasza Słuchaczka. - Odcinek kilkuset metrów jechałam prawie pół godziny, ponieważ kółka nie chciały się kręcić w wysokim śniegu. W połowie drogi poddałam się, już chciałam prosić o pomoc, bo dalsza jazda była męką...Inna nasza Słuchaczka tak napisała z drogowego korka.- Mieszkam w Fordonie. Od prawie dwóch godzin jadę do domu, i jeszcze nie jestem w połowie drogi. Właśnie wysiadałam, i poszłam na stację kupić sobie coś do jedzenia... Kamienną jechałam godzinę. Zima, zimą, ale na skrzyżowaniu Wyszyńskiego i Kamiennej, przy skręcie w lewo na Armii Krajowej, światło zielone pali się zaledwie kilka sekund! Kierowcy nie nadążają, by wrzucić bieg, a co dopiero mówić o ruszeniu z miejsca. Stosunkowo niedaleko przychodni Intercor, mama wysiadła z dzieckiem z auta stojącego w korku. Pobiegli na wizytę lekarską. Po 40 minutach wrócili do auta, które stało w tym samym miejscu!Pogoda utrudnia również ruch na drogach regionalnych. Tam wysłano łącznie 117 pojazdów zimowego utrzymania dróg. Problemy z przejazdem pojawiły się okolicy Kołaczkowa, Brześcia Kujawskiego, Jajkowa, Lipna, Koronowa oraz w Chełmnie. Kłopoty są także na DK 91 w Chełmnie, przy podjeździe pod górkę...W poniedziałek (08.02.) IMGW podało, że z uwagi na intensywne opady śniegu (przyrost pokrywy śnieżnej o ponad 5 cm w ciągu 3 godzin) w całym kraju, do godzin wieczornych obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia.- Dodatkowo wystawione zostały ostrzeżenia o zamieciach i zawiejach śnieżnych, gdyż opadom tym towarzyszył będzie umiarkowany i dość silny, a chwilami też porywisty, wiatr – informuje Szymon Ogórek z IMGW. - Warunki na drogach będą złe. Widoczność miejscami jest ograniczona do 500 m. - ostrzega.