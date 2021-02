Mężczyzna zamarzł w Grudziądzu. Na dramatyczny widok natknęły się dzieci

Bardzo mroźna noc pociągnęła za sobą śmiertelne ofiary. W Grudziądzu zamarzł mężczyzna.

Dwaj chłopcy znaleźli w Grudziądzu leżące na ziemi ciało mężczyzny. - Na miejsce przybyli policjanci i karetka pogotowia. Lekarz stwierdził, że do śmierci mężczyzny doszło najprawdopodobniej w wyniku wychłodzenia - mówi Monika Chlebicz, rzeczniczka komendanta wojewódzkiego policji w Bydgoszczy.Policja apeluje, aby zwracać uwagę na osoby bezdomne. - Zwłaszcza na osoby przebywające w taką pogodę w różnych w miejscach, przesiadujące na przystankach, nawet przysypiające. Prosimy, by je zgłosić – mówi rzeczniczka. - Jeśli widzimy, że to stałe miejsce spotkań bezdomnych, możemy zaznaczyć je na internetowej mapie zagrożeń – dodaje.Mimo ostrych mrozów, które ostatnio panują w naszym regionie, wielu bezdomnych niestety odmawia pomocy służb. W Bydgoszczy w miniony weekend tylko jeden bezdomny zgodził się na przewiezienie do noclegowni, choć temperatura spadała do minus 14-15 stopni. Do trzech osób strażnicy miejscy musieli wezwać pogotowie, kolejnych czterech bezdomnych trafiło na komisariat policji, bo musieli wytrzeźwieć.Jak informuje Arkadiusz Bereszyński - rzecznik bydgoskich municypalnych, od początku lutego strażnicy 80 razy docierali do miejsc pobytu bezdomnych na terenie miasta i 72 razy spotkali się z odmową przyjęcia pomocy.