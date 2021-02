Uruchamiają „ciepłe przyciski". W autobusach i tramwajach będzie cieplej

W autobusach i tramwajach pasażerowie ponownie będą mogli korzystać z tzw. „ciepłych przycisków" do samodzielnego otwierania drzwi. Pierwsze guziki w Bydgoszczy będą włączane od wtorku (9 lutego). Wszystkie pojazdy mają mieć uruchomione przyciski od środy (10 lutego).

Drogowcy wyjaśniają, że ostatnio wielu pasażerów skarżyło się na chłód panujący w środkach komunikacji miejskiej. Winna temu jest pandemia. Podczas postoju na przystankach kierowcy i motorniczowie otwierali wszystkie drzwi w pojeździe. Miało to poprawić cyrkulację powietrza, ponadto pasażerowie nie musieli dotykać przycisku.Od środy we wszystkich autobusach i tramwajach w Bydgoszczy „ciepłe przyciski" znowu będą czynne. Pasażerowie chcąc otworzyć drzwi przy wsiadaniu czy wysiadaniu z pojazdu, będą musieli pamiętać o wciśnięciu guzika. Nadal obowiązywać będą maseczki, limit pasażerów oraz bezpieczny dystans.Również w Toruniu, w związku z niskimi temperaturami oraz wnioskami pasażerów, od środy (10 lutego) w pojazdach komunikacji miejskiej wyposażonych w przyciski do samodzielnego otwierania drzwi, przywrócone zostanie stosowanie zasady „ciepłego guzika". Oznacza to, że tam, gdzie jest to możliwe, podróżni sami będą otwierali drzwi w autobusach i tramwajach.