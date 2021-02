Klub Stara Babcia w Bydgoszczy - mimo zakazu - otworzył drzwi w sobotni (06.02.) wieczór. Pretekstem było spotkanie partii "Strajk Przedsiębiorców". Gościem specjalnym był Paweł Tanajno - niedawny kandydat na prezydenta Polski, obecnie szef ugrupowania. Pojawiło się też sporo ludzi liczących na dobrą zabawę, po miesiącach postu...

Organizatorzy poinformowali, że wydarzenie jest otwartym spotkaniem sympatyków partii. Przed godziną 22.00, do klubu Stara Babcia weszła policja, sanepid i służba celno-skarbowa. Jej kontrolerzy poinformowali dziennikarzy, że sprawdzają legalność znajdującego się w lokalu alkoholu oraz czy klub prawidłowo rozlicza się z podatków. Do późnego wieczora pod klubem stało kilka radiowozów a także długa kolejka młodych ludzi, którzy chcieli wejść do klubu.