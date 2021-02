Zakończyła się sekcja zwłok chłopców z miejscowości Turzany pod Inowrocławiem. 3 i 5-cio latek zmarli z powodu zadanych ran. Chłopcy najprawdopodobniej celowo zostali pozbawieni życia.

– W efekcie ustalonych sekcji ustalono, że w przypadku obu chłopców przyczyną zgonu było wykrwawienie na skutek doznanych ran kłutych. Nadal zbierany jest materiał dowodowy po to aby wyjaśnić wszystkie okoliczności tego zdarzenia, przyczynę i jego przebieg. Jak tylko te dowody będą wystarczające do przedstawienia zarzutu, zarzut taki zostanie sformułowany – mówiła prokurator Agnieszka Adamska-Okońska, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.Nadal nie można przeprowadzić czynności z matką chłopców. Kobieta także z ranami trafiła do szpitala, gdzie przeszła zabieg chirurgiczny.– Prokurator ma mieć zapewnioną na bieżąco wiedzę na temat aktualnego stanu zdrowia kobiety i gdy tylko będzie to możliwe czynności te zostaną wykonane – dodała Agnieszka Adamska-Okońska.Najprawdopodobniej doszło to próby tzw. rozszerzonego samobójstwa. 37-letnia matka dzieci miała leczyć się na depresję. Kiedy doszło do tragedia ojca nie było w domu. Dzieci znalazł w łóżeczkach.