Napadł na sklep w Bydgoszczy i zrabował 20 złotych. Już jest w rękach policji

Kryminalni z komendy na Wyżynach zatrzymali podejrzanego o rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia. 26-latek z przedmiotem przypominającym pistolet napadł na sklep. Zrabował ponad 20 złotych. Jego wizerunek został opublikowany w mediach. Podczas zatrzymania posiadał amfetaminę. Teraz może mu grozić kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata.

Wszystko miało swój początek 19 grudnia 2020 roku o godzinie 20:35, wówczas do jednego ze sklepów przy ulicy Baczyńskiego w Bydgoszczy wszedł mężczyzna. Tam sprawca przy użyciu przedmiotu przypominającego broń palną krótką sterroryzował ekspedientkę, żądając wydania pieniędzy z kasy. Następnie po otrzymaniu gotówki uciekł.Sprawą zajęli kryminalni z bydgoskich Wyżyn. Funkcjonariusze przyjęli zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, przesłuchali świadków i zabezpieczyli monitoring sklepu. W trakcie prowadzonego postępowania śledczy postanowili opublikować (18.01.2021) nagranie z monitoringu z wizerunkiem sprawcy w mediach.Gromadzone informacje przez bydgoskich policjantów pozwoliły na ustalenie tożsamości podejrzewanego. Funkcjonariusze wiedzieli, że podejrzewany się ukrywa. Niemniej jednak, szybko wytypowali miejsce przebywania podejrzewanego.W czwartek (04.02.2021) przystąpili do realizacji, udając się na jedną z ulic osiedla Bartodzieje. Wieczorem zauważyli podejrzewanego, gdy wchodził do klatki schodowej jednego z bloków. Zaskoczony 26-latek został zatrzymany. Policjanci znaleźli przy nim dwa woreczki z białym proszkiem i kryształkami. Wstępne badania narkotesterem wykazały, że jest to amfetamina. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu.W piątek (05.02.2021) śledczy z bydgoskich Wyżyn na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego przedstawili podejrzanemu zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia oraz posiadania narkotyków. 26-latek został doprowadzony do prokuratury. Tam oskarżyciel po jego przesłuchaniu postanowił wnioskować do sądu o tymczasowy areszt.W sobotę (06.02.2021) sąd po zapoznaniu się z aktami sprawy zastosował wobec podejrzanego policyjny dozór. Teraz 26-latek będzie trzy razy w tygodniu odwiedzać komisariat.