Co się wydarzyło w Biskupinie? To miejsce jest nie do rozpoznania! [zdjęcia]

Można zobaczyć to raz na 20, 30 lat. W Biskupinie nie ma charakterystycznej wieży i części murów.

Przygotowano za to nową wystawę prezentującą najnowsze wyniki badań, które - jak mówi Łukasz Gackowski - zmieniły obraz biskupińskiej osady.– Chwilowo nie ma tej głównej, najbardziej rozpoznawalnej bramy, to też jest chyba dodatkowa atrakcja by zobaczyć Biskupin bez wieży i zobaczyć jak Biskupin budowano. Wały są cały czas otwarte, można obserwować konstrukcję skrzyniową w jakiej są wykonane. Dodatkowo trzeba mieć świadomość, że wieża nie jest pewnikiem, także wizerunek bez wieży może jest bliższy prawdy, tego się chyba nigdy nie dowiemy. Miejmy świadomość, że archeologia to jest nauka w której pojawia się cały czas coś nowego. Na najnowszej wystawie stałej możemy właśnie zobaczyć tę najnowszą, najbardziej aktualną wizję osady z Biskupina – powiedział Łukasz Gackowski.W Biskupinie można jeszcze zobaczyć, czynną już tylko do końca lutego, a nominowaną do nagrody „Archeologiczna sensacja 2020” wystawę „Trzy światy księcia Mieszka”.