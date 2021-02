Seniorzy na celowniku oszustów. Pieniądze lepiej schować przed nimi w banku!

Wiele starszych osób trzyma oszczędności w domu. Oszuści robią wszystko, żeby pieniądze od seniorów wyciągnąć./fot. Pixabay

Rzeczniczki bydgoskiego ZUS-u i policji: Krystyna Michałek i Monika Chlebicz, w Rozmowie Dnia Polskiego Radia PiK apelowały do seniorów o zakładanie rachunków bankowych i nietrzymanie gotówki w domu. Chodzi o to, by nie dać szansy oszustom czyhającym na cudze oszczędności.