Oświadczenie Politechniki Gdańskiej w sprawie Mostu Uniwersyteckiego

Oświadczenie Politechniki Gdańskiej w sprawie zamkniętego Mostu Uniwersyteckiego w Bydgoszczy.„W odniesieniu do wczorajszego oświadczenia pragniemy wyjaśnić i wyraźnie zaznaczyć, że w przypadku konstrukcji budowlanych takich jak Most Uniwersytecki w Bydgoszczy, ocena ryzyka wystąpienia katastrofy budowlanej powinna być gruntownie uzasadniona, co wymaga wieloaspektowej i jeszcze bardziej szczegółowej analizy. Obecnie Politechnika Gdańska została zaproszona do współpracy przez projektanta obiektu, firmę Transprojekt Gdański Sp. z o.o., w celu jednoznacznego wyjaśnienia przyczyn awarii oraz jak najszybszego przywrócenia „normalności” komunikacyjnej w Bydgoszczy.Nasi eksperci z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG podzielają pogląd, że obiekt powinien zostać poddany pracom naprawczym. Jednak wątpliwości budzi, między innymi, fakt, że występowanie deformacji w zakotwieniach lin stwierdzono w lipcu 2020 r., a mimo tego, zgodnie z naszą wiedzą, nie podjęto wówczas decyzji o ograniczeniu ruchu na moście oraz nie prowadzono od tamtego czasu obserwacji obiektu w trakcie ograniczonej eksploatacji.W obecnej sytuacji priorytetem jest jak najszybsze przywrócenie funkcjonalności mostu mieszkańcom Bydgoszczy, stąd najpilniejszym zadaniem będzie jednoznaczne określenie przyczyn uszkodzeń konstrukcji mostowej oraz opracowanie i wdrożenie programu naprawczego, który umożliwi jak najszybsze dopuszczenie na obiekcie ruchu w częściowym, lub pełnym zakresie."