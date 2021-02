Zima na drogach. Lód, śnieg i błoto. Spiesz się powoli!

Nocne opady deszczu, a potem śniegu sparaliżowały poranną komunikację. Tworzyły się korki, a dojazd do pracy znacznie się wydłużał. W Bydgoszczy śnieg i błoto usuwa kilkanaście pługów i solarek.

- Po północy wyjechało 13 solarek, które do teraz, cały czas pracują na bydgoskich ulicach. Od godziny 3:00, 100 osób rozpoczęło odśnieżanie chodników i i przystanków autobusowych i tramwajowych. W nocy mieliśmy od 24.40, aż do rana opady śniegu, dlatego ta sól rano jeszcze nie zdążyła zadziałać. Na uliczkach osiedlowych mamy śnieg, na głównych ciągach komunikacyjnych mamy już błoto pośniegowe, jak i również czarną, mokrą jezdnię, czyli sól już zaczęła działać - mówi Tomasz Okoński, rzecznik prasowy ZDMiKP Bydgoszcz.Co słychać w regionie? W nocy na DK nr 5 między Bydgoszczą i Żninem trasa była zablokowana przez 4 godziny przez ciężarówkę, która w Kołaczkowie wpadła w poślizg i stanęła w poprzek drogi. Służby drogowe cały czas podsypywały piaskiem jezdnię, by kierowca mógł wyprostować pojazd i ruszyć w dalszą drogę. Trasa jest już odblokowana, ale rozładowanie korków trochę trwało.Na DK 15 w Jajkowie na trasie Brodnica - Olsztyn, z powodu śliskiej nawierzchni, nad ranem kilka tirów nie mogło podjechać pod górę. Służbom drogowym udało się udrożnić przejazd.