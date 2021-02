Pobicie kibica Zawiszy. Odpowie za to 9 osób, w tym zawodnik boksu na gołe pięści

Przypomnijmy, że w listopadzie ubiegłego roku w Bydgoszczy, pokrzywdzony został napadnięty, skopany i okradziony. Miał na sobie emblematy „wrogich" klubów z Wałbrzycha i bydgoskiego Zawiszy. Oskarżeni wkrótce staną przed sądem. Jeden z nich, Krystian K. „Tyson" jest w areszcie od końca stycznia z powodu innych zarzutów...

- Do zdarzenia doszło na początku listopada, na jednej z bydgoskich ulic - mówi Dariusz Bebyn Prokurator Rejonowy Bydgoszcz - Północ. - Uważamy, że oskarżony publicznie i bez powodu okazując rażące lekceważenie porządku prawnego, wspólnie i w porozumieniu z pozostałymi osobami, widząc idącego ulicą mężczyznę z herbem bydgoskiego klubu piłkarskiego, zatrzymał pojazdy. Wysiadło z nich więcej osób, podbiegli do pokrzywdzonego, zaczęli go kopać, spowodowali jego upadek. Kopali po ciele, po głowie powodując uszkodzenia ciała...Oskarżonym grozi do 12 lat pozbawienia wolności.To nie koniec kłopotów 25-letniego, jak się o nim mówi, przywódcy elanowców. Jak nieoficjalnie dowiedziało się Polskie Radio PiK, 26 stycznia Krystian K. i Damian S. zostali zatrzymani w Toruniu przez funkcjonariuszy CBŚ Policji. Według naszych ustaleń, mężczyźni podejrzani są o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz o wprowadzanie w obrót kilkuset kilogramów narkotyków. Na wniosek warszawskiej prokuratury sąd aresztował zatrzymanych na trzy miesiące - do sprawy będziemy wracać.