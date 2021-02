Chcą powołania sztabu kryzysowego w sprawie Trasy Uniwersyteckiej [wideo]

Bydgoscy działacze PiS złożą w czwartek (4 lutego) wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Tematem ma być sytuacja związana z zamknięciem Mostu Uniwersyteckiego, o której mówili dziś (03.02.) także na swojej konferencji działacze partii Razem.

O nadzwyczajnej sesji RM poinformowali: wiceszefowa klubu radnych PiS Grażyna Szabelska, radny Bogdan Dzakanowski oraz wiceminister Jarosław Wenderlich.- Chcemy zaprosić autora ekspertyzy - profesora Politechniki Gdańskiej, także wykonawców robót budowlanych i prac projektowych oraz projektanta pana Tadeusza Stefanowskiego – mówi Jarosław Wenderlich. - Oczywiście będziemy żądali wyjaśnień od dyrektora Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej oraz od prezydenta Rafała Bruskiego – dodaje.- Konieczne jest powołanie sztabu kryzysowego w sprawie Mostu Uniwersyteckiego. Naszym zdaniem sprawa jest pilna i wymaga konkretnego zespołu, który w sposób merytoryczny zajmuje się naprawą, ale też zabezpieczeniem mieszkańców przed ewentualnymi skutkami awarii, która przecież – jak czytamy w ekspertyzie - może doprowadzić do katastrofy budowlanej – dodaje Grażyna Szabelska.Jak pisze radna na swoim profilu na Facebooku, ograniczenia w ruchu mocno obciążają komunikację miejską. - Mieszkańcy Wyżyn, Wzgórza Wolności, Kapuścisk, Glinek z pewnością mają znacznie utrudnioną komunikację. Most Uniwersytecki w komunikacji samochodowej sprawdzał się idealnie łącząc dwie części miasta. Apelujemy o pilne, interwencyjne rozwiązania komunikacyjne, które zmniejszą przewidywane uciążliwości. Pewną ulgą byłoby zwiększenie liczby połączeń tramwajowych i autobusowych. Należy wprowadzić zastępcze rozwiązanie dla linii nr 57. Ponadto, przy tej okazji zaapelowaliśmy o przywrócenie autobusu nr 61 na Kapuściska, zwiększenie częstotliwości kursowania linii 53 oraz wydłużenie kursu linii tramwajowej nr 11 na Kapuściska - czytamy.- Budowa mostów to nie jest sprawa polityczna, więc potrzeba merytorycznej dyskusji i wszystkich rąk na pokład – zgadza się Bogdan Dzakanowski.Wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji złożony zostanie w bydgoskim ratuszu w czwartek (4 lutego).Na ten temat mówili dziś także działacze partii Razem. - To festiwal przerzucania się odpowiedzialnością. Nikt nie wie o co chodzi. Domagamy się wyjaśnień - apeluje Daniel Kaszubowski.Więcej w materiale Tatiany Adonis.